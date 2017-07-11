Кто становится "ЭкоЛидером"

В этом году завод "Балтика-Самара" уже в четвертый раз вошел в число призеров ежегодного конкурса "ЭкоЛидер", проводимого областным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Что помогает предприятию регулярно становиться "ЭкоЛидером"? Об этом мы беседуем с инженером-экологом завода Еленой Небылицыной.

Елена Небылицына, инженер-эколог завода "Балтика-Самара"

— "Балтика-Самара" получала награды конкурса в 2012, 2013, 2014 годах, сейчас отмечена по итогам 2016-го. Какие ваши экопроекты отмечают организаторы?

— Пожалуй, лучше говорить не об отдельных проектах, а о комплексной работе в области устойчивого развития, которую ведет Carlsberg Group и "Балтика" как ее часть. В середине июня Группа объявила новую программу в этой сфере, в основе которой четыре стратегические долгосрочные цели: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. По каждому из направлений реализуются свои проекты. Для промышленного предприятия, конечно, очень важно минимизировать воздействие на окружающую среду, в том числе сокращая потребление природных ресурсов. И это нам удается. Так, на заводе "Балтика-Самара" используется уникальная для России система доочистки стоков. Очищенная вода может повторно использоваться для технических нужд. А биогаз — побочный продукт работы биологических очистных сооружений — мы используем в качестве альтернативного источника энергии для котельных. В результате — снижение затрат на тепловую энергию на 10%, сокращение выбросов СО2.

— А каковы результаты работы по сокращению отходов производства?

— Здесь наша цель — либо самим повторно использовать материалы, либо найти им за пределами завода полезное применение. Например, в процессе пивоварения образуется дробина. Весь ее объем, 100%, мы передаем на вторичное использование, в частности сельхозпредприятиям. Дрожжи также нужны в сельском хозяйстве — они становятся комбикормом. Чтобы довести их повторное использование до тех же ста процентов, мы в 2015 году запустили установку для сушки дрожжей. Проект недешевый, бюджет составил 96 миллионов рублей, но и результат налицо. Особое внимание компания уделяет сбору и переработке отходов упаковки. В целом по компании в сотрудничестве с партнерами мы собрали за прошлый год более 40 тысяч тонн стекла. Весь этот объем был передан стекольным заводам для переплавки и производства новых бутылок. С учетом того, что сокращение выбросов углекислого газа составляет 0,246 тонны на тонну использованного стеклобоя, "Балтике" удалось снизить выбросы СО2 более чем на 9 тысяч тонн.

— Использованная пластиковая упаковка тоже находит применение?

— Конечно. Мы используем ПЭТ-бутылки для нашей продукции, которые после использования остаются ценным ресурсом. ПЭТ-упаковка имеет 100% потенциал переработки, может входить в замкнутый цикл и многократно применяться в производстве новых товаров. При этом технология переработки ПЭТ позволяет экономить расход нефти, ведь еще в первичном производстве пластик создают именно из нее. Рециклинг пластика снижает выбросы СО2 в атмосферу за счет снижения энергопотребления. При производстве тары из вторичного ПЭТ-материала потребляется на 60% меньше энергии, чем при использовании первичного полиэфира. При этом цена на воссозданный из отходов ПЭТ достигает до 90% стоимости первичного полимера. А сама возможность рециклинга способствует снижению нагрузки на экологию до 100%. Сегодня компании-переработчики в России испытывают дефицит сырья, в то время как в ряде европейских стран уровень переработки ПЭТ достигает 90%. Поэтому по городам России "Балтика" установила уже более 2 000 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов, в том числе ПЭТ-упаковки.