Завершено расследование уголовного дела учредителя Антикоррупционного комитета Самарской области

В Самаре завершено расследование уголовного дела учредителя региональной общественной организации "Антикоррупционный комитет Самарской области" Анзора Апшева, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

По версии следствия, 24 марта 2017 г., около 13:40 на АЗС в Кировском районе Апшев передал начальнику отделения отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД 100 тыс. руб. в качестве первой части от взятки 700 тыс. руб. за общее попустительство по службе. А именно правоохранитель должен был не принимать меры в случае обнаружения правонарушений в сфере миграционной деятельности.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд Кировского района.