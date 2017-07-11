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Муниципалитеты Власть и политика

В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июля, начался прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Советского внутригородского района, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В конкурсе имеют право принимать участие граждане:

  • владеющие государственным языком Российской Федерации;
  • имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
  • при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Порядок и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 июля до 31 июля 2017 года (включительно) в рабочие дни по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 33.

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.

Напомним, бывший глава администрации Советского района Владимир Сафронов в ночь с 11 на 12 июня погиб в автомобильной аварии.

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