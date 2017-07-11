В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации

В понедельник, 10 июля, начался прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Советского внутригородского района, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В конкурсе имеют право принимать участие граждане:
- владеющие государственным языком Российской Федерации;
- имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Порядок и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).
Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 июля до 31 июля 2017 года (включительно) в рабочие дни по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 33.
Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.
Напомним, бывший глава администрации Советского района Владимир Сафронов в ночь с 11 на 12 июня погиб в автомобильной аварии.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!