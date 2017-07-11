Сергей Корниленко и Иван Таранов вернулись в общую группу

После победного матча с "Лучом-Энергией" команда получила один выходной, а 11 июля начала подготовку к игре 2 тура Первенства России с нижегородским клубом "Олимпиец".

Тренировка самарцев прошла на втором поле стадиона "Металлург" и длилась около двух часов. В общей группе занимались защитник Иван Таранов и форвард Сергей Корниленко, которые проходили восстановление. Вне общей группы занимается полузащитник Павел Голышев, который получил небольшое повреждение.

В Самаре "Крылья Советов" будут тренироваться вплоть до пятницы, после чего отправятся в Дзержинск, где пройдет игра с "Олимпийцем" из-за реконструкции поля в Нижнем Новгороде.

Матч "Олимпиец" — "Крылья Советов" состоится в субботу, 15 июля. Начало в 17:00, сообщает официальный сайт клуба.