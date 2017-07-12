"КиноВертикаль" покажет фильмы всероссийского проекта #АртЛекторийВкино

С 13 июля в "КиноВертикали" стартует всероссийский проект #АртЛекторийВкино — возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра.

17 фильмов в курсе арт-лектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства, от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда. Искусствоведы и актеры, историки и музыканты расскажут о своих любимых произведениях и музеях. Крупные планы и HD-съемка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах.

Расписание ближайших показов:

13 июля, 19:00, "Революция — новое искусство для нового мира".

Это английский взгляд на русское искусство начала XX века, перевернувшее когда-то весь мир. Фильм Марги Кинмонс "Революция — новое искусство для нового мира" исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объемные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершенный Василием Кандинским, — все это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 г. с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи — до и после.

27 июля, 19:00, "Ренуар — неизвестный художник".

В фильме Фила Грабски заново рассказывается не совсем известная нам биография великого художника, а заодно исследуется его мало изученная роль связующего звена между старым и новым времен.

Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи — однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс.

В этом фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится около 200 картин, изучается именно это позднее направление творчества художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его работы соблазняют, других отвращают. Стоит отметить, что среди художников, превозносивших именно позднего Ренуара и готовых называть этот период в списке повлиявших на них, присутствуют и два настоящих гиганта живописи ХХ века — Пикассо и Матисс.

3 августа, 19:00, "Микеланджело: Любовь и смерть".

Один из важнейших художников эпохи Возрождения — а, возможно, и всех времен — станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и "Манчестерской Мадонны") был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.

24 августа, 19:00, "Я, Клод Моне".

Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны — благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX века. Жизнь самого Моне — это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

7 сентября, 19:00, "Сад художника: Американский импрессионизм".

Вслед за фильмом-выставкой "Сады в искусстве — от Моне до Матисса" Фил Грабски представляет новый фильм, посвященный экспозиции "Сад художника: Американский импрессионизм", подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут, одним из оплотов американского импрессионизма.

Формируясь под влиянием таких художников, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства.

Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране. В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в ее первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции, станет настоящим праздником для глаз.

28 сентября, 19:00, "Гойя — Образы из плоти и крови".

Франсиско Гойя — не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и эпохальная выставка в Национальной лондонской галерее позволила заново оценить истинное величие его гения.

Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца. Опираясь на личные письма Гойи, съемки в значимых для художника местах и демонстрацию бессмертных шедевров его авторства из самых авторитетных коллекций мира, фильм создает завораживающий портрет художника и времени вокруг него.

Находясь под влиянием Рембрандта и Веласкеса, Гойя исследовал новый реализм, в рамках которого в задачи художника не входила лесть объектам изображения. Гойя не боялся писать все, что видел, как в физическом, так и психологическом смысле. Такой подход, тем не менее, никак не помешал ему получать множество заказов от власть имущих, жаждавших престижа быть написанными лучшим художником современности. Среди позировавших Гойе — королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника; всех их художник писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире.