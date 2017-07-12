"КиноВертикаль" покажет фильмы всероссийского проекта #АртЛекторийВкино

С 13 июля в "КиноВертикали" стартует всероссийский проект #АртЛекторийВкино — возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра.
17 фильмов в курсе арт-лектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства, от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда. Искусствоведы и актеры, историки и музыканты расскажут о своих любимых произведениях и музеях. Крупные планы и HD-съемка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах.
Расписание ближайших показов:
13 июля, 19:00, "Революция — новое искусство для нового мира".
Это английский взгляд на русское искусство начала XX века, перевернувшее когда-то весь мир. Фильм Марги Кинмонс "Революция — новое искусство для нового мира" исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объемные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершенный Василием Кандинским, — все это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 г. с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи — до и после.
27 июля, 19:00, "Ренуар — неизвестный художник".
В фильме Фила Грабски заново рассказывается не совсем известная нам биография великого художника, а заодно исследуется его мало изученная роль связующего звена между старым и новым времен.
Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи — однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс.
В этом фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится около 200 картин, изучается именно это позднее направление творчества художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его работы соблазняют, других отвращают. Стоит отметить, что среди художников, превозносивших именно позднего Ренуара и готовых называть этот период в списке повлиявших на них, присутствуют и два настоящих гиганта живописи ХХ века — Пикассо и Матисс.
3 августа, 19:00, "Микеланджело: Любовь и смерть".
Один из важнейших художников эпохи Возрождения — а, возможно, и всех времен — станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и "Манчестерской Мадонны") был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.
24 августа, 19:00, "Я, Клод Моне".
Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны — благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX века. Жизнь самого Моне — это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.
7 сентября, 19:00, "Сад художника: Американский импрессионизм".
Вслед за фильмом-выставкой "Сады в искусстве — от Моне до Матисса" Фил Грабски представляет новый фильм, посвященный экспозиции "Сад художника: Американский импрессионизм", подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут, одним из оплотов американского импрессионизма.
Формируясь под влиянием таких художников, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства.
Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране. В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в ее первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции, станет настоящим праздником для глаз.
28 сентября, 19:00, "Гойя — Образы из плоти и крови".
Франсиско Гойя — не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и эпохальная выставка в Национальной лондонской галерее позволила заново оценить истинное величие его гения.
Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца. Опираясь на личные письма Гойи, съемки в значимых для художника местах и демонстрацию бессмертных шедевров его авторства из самых авторитетных коллекций мира, фильм создает завораживающий портрет художника и времени вокруг него.
Находясь под влиянием Рембрандта и Веласкеса, Гойя исследовал новый реализм, в рамках которого в задачи художника не входила лесть объектам изображения. Гойя не боялся писать все, что видел, как в физическом, так и психологическом смысле. Такой подход, тем не менее, никак не помешал ему получать множество заказов от власть имущих, жаждавших престижа быть написанными лучшим художником современности. Среди позировавших Гойе — королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника; всех их художник писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?