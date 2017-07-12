Музей модерна открывает выставку французского фотографа и скульптора Мишеля Сима

В четверг, 13 июля, в 19.00 в Музее модерна открывается выставка французского фотографа и скульптора Мишеля Сима "Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены" из Мультимедиа Арт Музея.

Сима считал себя прежде всего скульптором, фотография была для него скорее хобби, а не профессией. Однако мировую известность ему принесла именно фотография. На протяжении 10 лет он создавал портреты своих друзей-художников, среди которых были Пабло Пикассо, Анри Матисс, Франсис Пикабиа, Осип Цадкин, Альберто Джакометти, Жан Кокто, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Ле Корбюзье, Марк Шагал, Хуан Миро и многие другие.

Дружбе с художниками он обязан и своим именем. Его псевдоним — это анаграмма, идею которой подсказал Поль Элюар: SIMA — перевернутое слово AMIS (друзья).

Художник и его творчество — тема, которая интересовала Сима-фотографа в первую очередь. На всех снимках Сима художники запечатлены в мастерских, за работой. Но это не просто фиксация разных этапов художественного процесса. Благодаря дружбе со своими героями и доверию, царившему на съемочной площадке, ему удалось создать уникальные произведения, раскрыть тончайшие нюансы личности каждого персонажа, передать его неповторимую творческую ауру. Каждый художник, позируя среди своих работ в комфортной для себя обстановке ателье, словно сам рассказывал о себе зрителю.

Жан Кокто писал: "У вас, мой дорогой Сима, возникла похвальная идея запечатлеть лица художников как бы в полете — волнующие лица творцов в борьбе с чудищами, которых они сами породили, апокалиптических всадников, ввергающих нас в лабиринт, где нас охватывает дикое, двойственное желание, не встречаясь с Минотавром, все-таки его увидеть".

Карьера Сима-фотографа продлилась всего 10 лет. Но за это десятилетие он успел невероятно много.

"Он не просто фотограф, но фотограф, открывающий дверь за кулисы творческого процесса, которая прежде была закрыта. Сима фотографировал выдающихся художников прошлого века — своих друзей. Он был частью их мира, он приходил к ним не как профессиональный фотограф-портретист, наблюдал за ними не как журналист, а был одним из них. Он смотрел на них так, как они смотрели на него — с доверием… То, что он нам показывает, больше нигде не найдешь: братское единение, удивительную, потрясающую взаимную близость фотографа и модели", — написал близкий друг Мишеля Сима - Жан-Люк Месонье в послесловии к книге "Мишель Сима — художник в мастерской", выпущенной в 2008 году.

Выставка будет работать до октября, вход на открытие свободный.