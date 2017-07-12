По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, ущерб от которой составил более 4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

В Самаре расследуют вырубку 18 деревьев около парка им. Щорса

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары, выявлены факты незаконной вырубки 18 деревьев, ущерб составил более 4 млн рублей.

По данным администрации, деревья были вырублены на ул. Спортивной, 10, 12, напротив парка им. Щорса.

Материалы прокурорской проверки направлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по г. Самаре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.