В Самаре расследуют вырубку 18 деревьев около парка им. Щорса

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, ущерб от которой составил более 4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары, выявлены факты незаконной вырубки 18 деревьев, ущерб составил более 4 млн рублей.
По данным администрации, деревья были вырублены на ул. Спортивной, 10, 12, напротив парка им. Щорса.
Материалы прокурорской проверки направлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.
В настоящее время Следственным управлением УМВД России по г. Самаре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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