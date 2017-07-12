Дело о пеньках: была ли массовая вырубка деревьев около парка Щорса

Корреспондент Волга Ньюс побывал на месте "незаконной рубки лесных насаждений", о которой накануне сообщила прокуратура. Ни одного свежеспиленного дерева обнаружить не удалось.

Напомним, надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке 18 деревьев, что причинило ущерб более 4 млн рублей. Дело появилось после проверки, проводившейся прокуратурой Железнодорожного района совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары. По данным администрации, деревья были вырублены на ул. Спортивной, 10 и 12, что напротив парка им. Щорса.

Чтобы разобраться, кто и зачем спилил деревья, корреспондент Волга Ньюс отправился во двор указанных домов. Здесь возвышается множество старых раскидистых деревьев, ветки которых угрожающе нависают над пешеходными дорожками. Видно, что жильцы заботятся о своем дворе — на газонах у подъездов растут цветы, высажены несколько саженцев рябины. На некоторых газонах виднелись старые пеньки, некоторые из них были совсем трухлявые, поросли сверху мхом. А некоторые и вовсе уже расслоились и разваливаются. На один пенек на газоне у подъезда заботливые жильцы выставили горшки с цветами.

Вскоре вид человека с фотоаппаратом привлек внимание жильцов. Вокруг корреспондента быстро собрались местные жители, которые, как выяснилось, уже знают о возбужденном уголовном деле.

По мнению председателя многоквартирного дома № 10 по ул. Спортивная Ольги Гундоровой, дело было возбуждено по двум заявлениям одной из жительниц этого же дома. А деревья сносили несколько лет назад и не массово — распиливали уже после того, как они падали, либо по согласованию с администрацией под благоустройство.

Ольга Гундорова

И приходившие во двор для проверки заявлений люди в форме фиксировали именно эти старые пни.

"Я видела как приходили женщина и мужчина в прокурорской форме. Они измеряли сантиметровой лентой старый-престарый трухлявый пенек на газоне у дома. Измерили вдоль и поперек, потом сфотографировали его. Пошли дальше. Замеряли другие старые пеньки", — рассказывает еще одна жительница дома.

А 5 июля жильцы дома увидели на одном из телеканалов возмутивший их сюжет. "Там говорилось, что у нас во дворе одни пеньки, двор "лысый", — рассказывали возмущенные жильцы. — Мы очень расстроились и обиделись".

Из этого же репортажа люди узнали о возбуждении уголовного дела.

"Мы были крайне возмущены, потому что двор у нас зеленый и ухоженный, мы на свои деньги покупаем саженцы, у нас везде растут цветы, — говорят местные жители журналисту. — А пеньки, которые мерили люди в форме, старые. Некоторые деревья спилили пять, шесть, а то и 10 лет назад".