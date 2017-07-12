В Сызранском районе найдено тело пропавшей шесть дней назад пенсионерки

Во вторник, 11июля, около 21:00 неподалеку от дома по ул. Кооперативная в с. Заборовка Сызранского района было обнаружено тело 79-летней женщины, пропавшей из поля зрения родственников 6 июля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, внешних признаков насильственной смерти на теле женщины нет. Причины ее смерти устанавливаются. По факту случившегося полицейскими проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.