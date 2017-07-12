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Общество

В Самаре с фасадов памятников архитектуры уберут кондиционеры

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре объявлены торги на перенос кондиционеров с лицевых фасадов памятников архитектуры, сообщается на сайте госзакупок.

г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144, корп. А г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144, корп. А
Фото: maps.yandex.ru

Заказчиком работ выступает МБУ "Центр информационно-хозяйственного обеспечения". Стоимость работ по переносу кондиционеров оценивается в 1,5 млн рублей.

По техзаданию подрядчик должен перенести кондиционеры с фасадов следующих зданий:

  • "Административное здание", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144, корп. А;
  • "Дом Васильева", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123;
  • "Особняк Путилова", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 118/Льва Толстого, д. 18;
  • "Центральный телеграф", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17;
  • "Здание, в котором с ноября 1917 г. по январь 1918 г. находились губком партии и редакции газеты "Приволжская правда", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 24-д.26/ ул. Фрунзе, д. 118;
  • "Здание, в котором в 1874–1881 гг. работал художник Н. Е. Симаков", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 20;
  • "Доходный дом", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 56

Всего должно быть демонтировано 88 кондиционеров, таким образом перенос одного аппарата обойдется в 17 тыс. рублей.

г. Самара, ул. Льва Толстого, д.24-д.26/ ул. Фрунзе, д.118
г. Самара, ул. Красноармейская, д.17

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Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

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Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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Где строят, откройте тайну?

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Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

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