В Самаре с фасадов памятников архитектуры уберут кондиционеры

В Самаре объявлены торги на перенос кондиционеров с лицевых фасадов памятников архитектуры, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает МБУ "Центр информационно-хозяйственного обеспечения". Стоимость работ по переносу кондиционеров оценивается в 1,5 млн рублей.
По техзаданию подрядчик должен перенести кондиционеры с фасадов следующих зданий:
- "Административное здание", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144, корп. А;
- "Дом Васильева", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123;
- "Особняк Путилова", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 118/Льва Толстого, д. 18;
- "Центральный телеграф", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17;
- "Здание, в котором с ноября 1917 г. по январь 1918 г. находились губком партии и редакции газеты "Приволжская правда", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 24-д.26/ ул. Фрунзе, д. 118;
- "Здание, в котором в 1874–1881 гг. работал художник Н. Е. Симаков", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 20;
- "Доходный дом", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 56
Всего должно быть демонтировано 88 кондиционеров, таким образом перенос одного аппарата обойдется в 17 тыс. рублей.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?