В Самаре с фасадов памятников архитектуры уберут кондиционеры

В Самаре объявлены торги на перенос кондиционеров с лицевых фасадов памятников архитектуры, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МБУ "Центр информационно-хозяйственного обеспечения". Стоимость работ по переносу кондиционеров оценивается в 1,5 млн рублей. По техзаданию подрядчик должен перенести кондиционеры с фасадов следующих зданий: "Административное здание", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144, корп. А;

"Дом Васильева", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123;

"Особняк Путилова", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 118/Льва Толстого, д. 18;

"Центральный телеграф", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17;

"Здание, в котором с ноября 1917 г. по январь 1918 г. находились губком партии и редакции газеты "Приволжская правда", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 24-д.26/ ул. Фрунзе, д. 118;

"Здание, в котором в 1874–1881 гг. работал художник Н. Е. Симаков", расположенное по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 20;

"Доходный дом", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 56 Всего должно быть демонтировано 88 кондиционеров, таким образом перенос одного аппарата обойдется в 17 тыс. рублей. г. Самара, ул. Льва Толстого, д.24-д.26/ ул. Фрунзе, д.118 г. Самара, ул. Красноармейская, д.17