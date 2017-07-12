В Челно-Вершинах за угрозы соседям судят 79-летнего Ветерана труда

Вражда между соседями в с. Сиделькино Челно-Вершинского района обернулась уголовным делом. На скамье подсудимых оказался 79-летний Ветеран труда Василий Зиновьев.

По версии следствия, утром 30 апреля он угрожал убийством Наталье П., которая гостила у его соседей. Женщина вылила ведро с пищевыми отходами, и вдруг увидела, выглядывающего поверх забора старика — это оказался сосед Василий Зиновьев. Он стал кричать, что его намеренно затапливают, потом поднял над забором вилы, замахнулся ими и стал кричать "Я тебя заколю!" На крики выбежали все обитатели дома, испуганную женщину увели, а старика-соседа попытались пристыдить. После чего написали заявление участковому.

В отношении Зиновьева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

"Дело было не так, — уверена дочь подсудимого, Валентина Карягина. — Вражда между соседями длится уже давно, и отца они оговаривают намеренно. Он у меня плохо видит, неуверенно двигается, так что замахнуться вилами не мог никак. Да, он считает, что соседи намеренно затапливают его погреб, и мог сделать замечание. Но угрожать им — это совсем на него не похоже".

Защита подсудимого уверяет, что следствие велось с нарушениями: полуслепой старик не мог самостоятельно прочитать и подписать протоколы. А понятые, которые якобы были в день ЧП на месте происшествия, в суде признались, что были там гораздо позже — 1 июня 2017 г., хотя 29 мая дело уже передали в суд.

"Сейчас в обстоятельствах этого дела разбирается мировой суд, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре Самарской области. — Свидетелями произошедшего стали сразу несколько человек, правдивость их показаний, полноту расследования и степень виновности мужчины оценит суд".