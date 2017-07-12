В Самарской области сократилась заболеваемость животных бешенством

Увеличилось количество выявленных эпизоотических очагов бешенства на территории субъектов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов России.

Около половины случаев бешенства приходится на диких животных, наряду с этим активизация природных очагов способствует вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных. В этих условиях возрастает угроза осложнения эпизоотической и эпидемической обстановки в крупных городах, территория которых находится в окружении активных природных очагов бешенства.

В 2016 году в Самарской области зарегистрировано 18 случаев бешенства среди животных. Самым неблагополучным в прошедшем году стал Ставропольский район, где зарегистрировано три случая бешенства. По два случая зарегистрировали в Большеглушицком, Кошкинском, Шенталинском районах и в Самаре.

За истекший период 2017 года в Самарской области наблюдается улучшение эпизоотической ситуации по бешенству. Так, с января по июль зарегистрирован один случай бешенства у домашней собаки в Нефтегорском районе. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 16 случаев заболевания бешенством среди животных.

Количество пострадавших от укусов животными, обратившихся в лечебные учреждения области в этом году составило 4477 человек. Из них 1095 случаев приходится на детей до 14 лет, что меньше уровня прошлого года на 200 случаев или 4,2% (4677 пострадавших от укусов животными за аналогичный период 2016 года, из них 1119 детей до 14 лет).

Наибольшее количество повреждений за истекший период нанесли домашние и безнадзорные собаки — 46,6% (2087 случаев), в меньшей степени кошки — 30,8% (1381 случай), дикие животные — 2,8% (125 случаев), сельскохозяйственные животные (крупный рогаты скот, лошади, свиньи, домашние птицы) — 0,9% (39 случаев). В 2016 году ситуация складывается аналогичным образом: основное количество повреждений было нанесено домашними и безнадзорными собаками — 60,7% (2939 случаев), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.