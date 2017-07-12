В Самарской области сократилась заболеваемость животных бешенством

Увеличилось количество выявленных эпизоотических очагов бешенства на территории субъектов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов России.
Около половины случаев бешенства приходится на диких животных, наряду с этим активизация природных очагов способствует вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных. В этих условиях возрастает угроза осложнения эпизоотической и эпидемической обстановки в крупных городах, территория которых находится в окружении активных природных очагов бешенства.
В 2016 году в Самарской области зарегистрировано 18 случаев бешенства среди животных. Самым неблагополучным в прошедшем году стал Ставропольский район, где зарегистрировано три случая бешенства. По два случая зарегистрировали в Большеглушицком, Кошкинском, Шенталинском районах и в Самаре.
За истекший период 2017 года в Самарской области наблюдается улучшение эпизоотической ситуации по бешенству. Так, с января по июль зарегистрирован один случай бешенства у домашней собаки в Нефтегорском районе. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 16 случаев заболевания бешенством среди животных.
Количество пострадавших от укусов животными, обратившихся в лечебные учреждения области в этом году составило 4477 человек. Из них 1095 случаев приходится на детей до 14 лет, что меньше уровня прошлого года на 200 случаев или 4,2% (4677 пострадавших от укусов животными за аналогичный период 2016 года, из них 1119 детей до 14 лет).
Наибольшее количество повреждений за истекший период нанесли домашние и безнадзорные собаки — 46,6% (2087 случаев), в меньшей степени кошки — 30,8% (1381 случай), дикие животные — 2,8% (125 случаев), сельскохозяйственные животные (крупный рогаты скот, лошади, свиньи, домашние птицы) — 0,9% (39 случаев). В 2016 году ситуация складывается аналогичным образом: основное количество повреждений было нанесено домашними и безнадзорными собаками — 60,7% (2939 случаев), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !