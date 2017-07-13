Судимый за мошенничество с рекламными щитами директор компании "Реал Сити" вновь может попасть под дело

К недавней пропаже со склада демонтированных рекламных щитов, вновь появившихся затем на улицах Самары, может быть причастен уже судимый за махинации с рекламными конструкциями бизнесмен Олег Бодков.

Как пишет "Самарское обозрение", конструкции исчезли со склада демонтировавшего их и обязавшегося хранить ООО "Медиа Мост", единственным учредителем и генеральным директором которого является Бодков, возглавляющий также другое скандальное рекламное агентство — "Реал Сити".

По данным издания, рекламные щиты вернулись на свои места уже спустя два дня после демонтажа.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что по выявленным фактам направлено обращение в органы МВД с просьбой провести проверку, чтобы определить, есть ли в действиях подрядной организации признаки мошенничества.

Муниципальный контракт по демонтажу и хранению незаконно установленных рекламных конструкций был заключен департаментом городского хозяйства и экологии с ООО "Медиа Мост" 12 апреля этого года. Компания выиграла торги с ценовым предложением в 551,45 тысячи рублей и должна была до 1 августа снести, хранить, а затем и утилизировать 98 рекламных щитов.

Однако 26 июня после очередной проверки демонтированных щитов, которые должны были храниться на базе подрядчика, оказалось, что там недостает 27 элементов от конструкций — полей формата 3×6 м, "ног", на которых держится конструкция, бетонных оснований. А на прежних местах стали появляться щиты, похожие на демонтированные.

"Конструкции по всем параметрам идентичны тем, что были на базе. Есть подозрения в мошеннических действиях подрядчика, что он сам забрал эти конструкции и выставил на те же места", — сообщил "Самарскому обозрению" заместитель начальника отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного обеспечения комитета по наружной рекламе Самары Дмитрий Рязанов.

Комитет инициировал расторжение муниципального контракта с ООО "Медиа Мост".

Вопрос взял под личный контроль глава Самары. После того как был зафиксирован факт повторной установки конструкций, Олег Фурсов направил в полицию письмо. Кроме того, готовится обращение в прокуратуру. В администрации создана рабочая группа, в которую включены представители общественных организаций, сотрудники комитета и департамента городского хозяйства. Эта комиссия выявила еще порядка 15 идентичных конструкций.

А чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, в контракте с новым подрядчиком будет прописано, что муниципалитет сам предоставит территорию своих складов для хранения конструкций.

В 2008 г. Бодков уже был осужден на три года колонии-поселения за участие в преступной группе, которая занималась кредитным мошенничеством. В 2017 г. он выслушал новый приговор — уже за мошенничество с рекламными конструкциями. Олег Бодков и также ранее судимый предприниматель Роман Широков получили условные сроки и были сразу амнистированы.