Через Самарскую область пройдет пробег в честь 90-летия ДОСААФ

Самарская область в августе примет комплексный международный пробег "С Востока на Запад России-с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее", посвященный 90-летию со дня образования ДОСААФ России. Он стартовал 5 июля из Владивостока и завершится 22 августа в Минске.
С 5 по 7 августа пробег будет проходить по территории Самарской области.
Планируется, что 6 августа на аэродроме в Бобровке пройдет торжественная передача эстафеты и символов пробега самарскому региональному отделению ДОСААФ. Его совместят с проведением VII областного фестиваля авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
Всех участников и зрителей ждет увлекательное авиашоу, показательные выступления, концерт, тематические и интерактивные площадки, выставки.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.