Через Самарскую область пройдет пробег в честь 90-летия ДОСААФ

Самарская область в августе примет комплексный международный пробег "С Востока на Запад России-с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее", посвященный 90-летию со дня образования ДОСААФ России. Он стартовал 5 июля из Владивостока и завершится 22 августа в Минске.

С 5 по 7 августа пробег будет проходить по территории Самарской области.

Планируется, что 6 августа на аэродроме в Бобровке пройдет торжественная передача эстафеты и символов пробега самарскому региональному отделению ДОСААФ. Его совместят с проведением VII областного фестиваля авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.

Всех участников и зрителей ждет увлекательное авиашоу, показательные выступления, концерт, тематические и интерактивные площадки, выставки.