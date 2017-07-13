В Новокуйбышевске спасали людей и технику, отрезанных от суши из-за поднявшейся воды на р. Криуша

В четверг, 13 июля, в связи с экстренным подъемом воды в пойме реки Волги в акватории реки Криуша проводится спасательная операция, об этом в 10:56 сообщила пресс-служба администрации Новокуйбышевска.

По данным администрации, представители Управления гражданской защиты населения Новокуйбышевска, ГИМС и полиции эвакуируют людей и частный транспорт.

"По состоянию на 11:40 из зоны подтопления эвакуированы три машины и четыре человека, — отметили в администрации города. — Отрезанными от суши оказались еще 20 машин. Введены ограничения на въезд в зеленую зону отдыха и к берегам, выставлены посты ДПС".

А в 13:11 в администрации Новокуйбышевска сообщили, что сотрудники ОСВОДа зафиксировали подъем воды на пляже озера Орлово в среднем на 20 см в час. В связи с этим рыбаков, родителей с детьми и владельцев личного транспорта попросили покинуть пляж и вернуться в город.

"Решается вопрос об эвакуации людей и техники, проезд к озеру Орлово будет перекрыт", — отметили в горадминистрации Новокуйбышевска.

В 13:35 в администрации города сообщили о прогнозируемом в ближайшее время подъеме воды на городском пляже пос. Гранный. Причиной является увеличение сбросов воды через Жигулевский гидроузел на Саратовском водохранилище.

"Уровень и наполнение Куйбышевского водохранилища — выше средних многолетних значений на 74 см, Саратовского — выше средних многолетних значений на 153 см, — поясняют в администрации Новокуйбышевска. — В связи с этим будет подтоплена дорога к пляжу Гранного и невозможен проезд легковых автомобилей".

Для безопасности представители администрации Новокуйбышевска просили отдыхающих выехать из зоны подтопления.

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас их сотрудники оповещают население о возможном подъеме воды на рыбацких станах, в устье р. Криуша с выходом на р. Волга в район городского пляжа Новокуйбышевска. Ведется мониторинг ситуации на месте.