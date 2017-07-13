В Новокуйбышевске спасали людей и технику, отрезанных от суши из-за поднявшейся воды на р. Криуша

В четверг, 13 июля, в связи с экстренным подъемом воды в пойме реки Волги в акватории реки Криуша проводится спасательная операция, об этом в 10:56 сообщила пресс-служба администрации Новокуйбышевска.
По данным администрации, представители Управления гражданской защиты населения Новокуйбышевска, ГИМС и полиции эвакуируют людей и частный транспорт.
"По состоянию на 11:40 из зоны подтопления эвакуированы три машины и четыре человека, — отметили в администрации города. — Отрезанными от суши оказались еще 20 машин. Введены ограничения на въезд в зеленую зону отдыха и к берегам, выставлены посты ДПС".
А в 13:11 в администрации Новокуйбышевска сообщили, что сотрудники ОСВОДа зафиксировали подъем воды на пляже озера Орлово в среднем на 20 см в час. В связи с этим рыбаков, родителей с детьми и владельцев личного транспорта попросили покинуть пляж и вернуться в город.
"Решается вопрос об эвакуации людей и техники, проезд к озеру Орлово будет перекрыт", — отметили в горадминистрации Новокуйбышевска.
В 13:35 в администрации города сообщили о прогнозируемом в ближайшее время подъеме воды на городском пляже пос. Гранный. Причиной является увеличение сбросов воды через Жигулевский гидроузел на Саратовском водохранилище.
"Уровень и наполнение Куйбышевского водохранилища — выше средних многолетних значений на 74 см, Саратовского — выше средних многолетних значений на 153 см, — поясняют в администрации Новокуйбышевска. — В связи с этим будет подтоплена дорога к пляжу Гранного и невозможен проезд легковых автомобилей".
Для безопасности представители администрации Новокуйбышевска просили отдыхающих выехать из зоны подтопления.
Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас их сотрудники оповещают население о возможном подъеме воды на рыбацких станах, в устье р. Криуша с выходом на р. Волга в район городского пляжа Новокуйбышевска. Ведется мониторинг ситуации на месте.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.