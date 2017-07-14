В Самаре поезд столкнулся с автомобилем BMW

В пятницу, 14 июля, в 6:27 на станции Самара на 1097 километре КбшЖД на неохраняемом переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем BMW, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
По данным помощника прокурора, в аварии никто не пострадал, схода вагонов с рельсов не произошло.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.