В Самаре поезд столкнулся с автомобилем BMW

В пятницу, 14 июля, в 6:27 на станции Самара на 1097 километре КбшЖД на неохраняемом переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем BMW, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

По данным помощника прокурора, в аварии никто не пострадал, схода вагонов с рельсов не произошло. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.