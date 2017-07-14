Напротив пос. Новокашпирский в Волге обнаружили тело человека

В четверг, 13 июля, на фарватере реки Волга в районе Сызрани было обнаружено тело человека, сообщает syzran-small.ru.

Очевидцы заявили в полицию, что видят тело на поверхности воды, а правоохранители, в свою очередь, вызвали спасателей. Сотрудники Поисково-спасательного отряда Сызрани нашли труп в районе 43 бакена напротив пос. Новокашпирский.

На вид погибшему мужчине было больше 40 лет, он был в одежде. Как тело оказалось в воде и причины смерти человека предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.