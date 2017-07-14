С отрезанного при разливе Кривуши с пляжа в Новокуйбышевске эвакуировано 42 человека и 27 машин

В результате подъема уровня воды в Волге до 30,42 м произошло подтопление дорожного полотна дороги, ведущей к пляжу на острове в районе п. Гранный, зона отдыха косы р. Криуша, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

С данного пляжа МБУ "УГЗ" г. о. Новокуйбышевск была проведена принудительная эвакуация 42 человек, семь из которых дети, и 27 единиц техники. Участок дороги был перекрыт сотрудниками полиции.

В зоне подтопления социально-значимых объектов и жилых домов нет. Угроза жизни и здоровью людей отсутствует, сообщают спасатели.

По данным очевидцев, некоторые отдыхающие отказались покидать пляж и не разрешили эвакуировать свои автомобили.