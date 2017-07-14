С отрезанного при разливе Кривуши с пляжа в Новокуйбышевске эвакуировано 42 человека и 27 машин

В результате подъема уровня воды в Волге до 30,42 м произошло подтопление дорожного полотна дороги, ведущей к пляжу на острове в районе п. Гранный, зона отдыха косы р. Криуша, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
С данного пляжа МБУ "УГЗ" г. о. Новокуйбышевск была проведена принудительная эвакуация 42 человек, семь из которых дети, и 27 единиц техники. Участок дороги был перекрыт сотрудниками полиции.
В зоне подтопления социально-значимых объектов и жилых домов нет. Угроза жизни и здоровью людей отсутствует, сообщают спасатели.
По данным очевидцев, некоторые отдыхающие отказались покидать пляж и не разрешили эвакуировать свои автомобили.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.