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Экономическая политика Экономика и бизнес

Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июля, правительство Самарской области утвердило стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года.

Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года
Фото: Юлия Рубцова

Это важнейший региональный документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу. Стратегия подготовлена с учетом требований, предусмотренных федеральным законодательством.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отмечает, что согласно "Стратегии 20-30", к 2020 г. необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса, в 2025 г. регион должен стать ведущим производственным хабом, а к 2030 г. превратиться в центр промышленных инноваций России. Глава региона уверен, что экономический и человеческий потенциал позволяют достичь поставленных целей.

"У нас очень высокий человеческий капитал. В Самарскую область всегда со всех концов страны ехали люди, которые хотели в жизни чего-то добиться, проявить себя, сделать что-то важное для страны. Их дети, внуки на генном уровне впитали традиции дедов и отцов. В этом смысле у Самарской области очень большие возможности стать одним из инновационных центров страны к 2030 году", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Отметим, что в разработке стратегии приняли участие региональные и муниципальные органы власти, широкий круг экспертов из представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, вузы, целевые группы общественности.

Документ прошел общественное обсуждение, в том числе был рассмотрен на заседаниях общественной палаты Самарской области, совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Самарской области, где в целом документ получил положительную оценку и был рекомендован к принятию. Также документ прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти. Минэкономразвития России было подготовлено положительное сводное заключение.

В основу стратегии развития Самарской области положен анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни в регионе, участниками которого стали различные категории жителей всех муниципальных образований области — свыше 4 тыс. человек.

Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области являются три взаимообеспечивающих вектора — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности органов власти.

Указывается, что в мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимого центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.
Комплексная реализация стратегических целей позволит достигнуть достойного уровня жизни в регионе, вернуть Самарскую область в топ самых развитых регионов страны и укрепить регион на мировой арене.

Повышение конкурентоспособности региона тесно связано с развитием инфраструктуры. Самым масштабным проектом, существенно меняющим транспортный каркас региона, станет строительство мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка с обходом Тольятти, по которому ведутся проектные работы.

Всего в стратегию включено 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности. При этом планируется, что перечень проектов будет пополняться.

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2016–2030 годы должен составить более 9 трлн рублей. Из них более 5,5 трлн — собственные средства, почти 3,5 трлн — привлеченные (1,6 трлн — кредиты и займы, 1 трлн — бюджетные средства, 170 млн — иностранные инвестиции).

Планируется, что лидером по инвестициям станет нефтехимический кластер — 41% от общего объема. За ним должны следовать логистика и коммуникации — 17,9%.

Из проектов, которые ранее широко не обсуждались в концепции заявлено развитие аэротрополиса на базе аэропорта "Курумоч". Его проработкой занимается областной минтранс и Корпорация развития Самарской области.

В стратегии также определены основные направления по развитию малого и среднего предпринимательства.

Важное место в стратегии отводится социальной политике, направленной на улучшение качества жизни населения. Это и демографическое развитие, и повышение материального благосостояния жителей, улучшение экологической ситуации, развитие системы образования, кадрового обеспечения, развитие системы здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, социальной защиты, развитие гражданского общества, обеспечение граждан доступным комфортным жильем, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Большое внимание уделяется развитию высшего и среднего профессионального образования.

В целях реализации стратегии будет подготовлен соответствующий план мероприятий.

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Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 07:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

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А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 09:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

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