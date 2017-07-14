Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года

В среду, 12 июля, правительство Самарской области утвердило стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года.

Это важнейший региональный документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу. Стратегия подготовлена с учетом требований, предусмотренных федеральным законодательством.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отмечает, что согласно "Стратегии 20-30", к 2020 г. необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса, в 2025 г. регион должен стать ведущим производственным хабом, а к 2030 г. превратиться в центр промышленных инноваций России. Глава региона уверен, что экономический и человеческий потенциал позволяют достичь поставленных целей.

"У нас очень высокий человеческий капитал. В Самарскую область всегда со всех концов страны ехали люди, которые хотели в жизни чего-то добиться, проявить себя, сделать что-то важное для страны. Их дети, внуки на генном уровне впитали традиции дедов и отцов. В этом смысле у Самарской области очень большие возможности стать одним из инновационных центров страны к 2030 году", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Отметим, что в разработке стратегии приняли участие региональные и муниципальные органы власти, широкий круг экспертов из представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, вузы, целевые группы общественности.

Документ прошел общественное обсуждение, в том числе был рассмотрен на заседаниях общественной палаты Самарской области, совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Самарской области, где в целом документ получил положительную оценку и был рекомендован к принятию. Также документ прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти. Минэкономразвития России было подготовлено положительное сводное заключение.

В основу стратегии развития Самарской области положен анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни в регионе, участниками которого стали различные категории жителей всех муниципальных образований области — свыше 4 тыс. человек.

Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области являются три взаимообеспечивающих вектора — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности органов власти.

Указывается, что в мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимого центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.

Комплексная реализация стратегических целей позволит достигнуть достойного уровня жизни в регионе, вернуть Самарскую область в топ самых развитых регионов страны и укрепить регион на мировой арене.

Повышение конкурентоспособности региона тесно связано с развитием инфраструктуры. Самым масштабным проектом, существенно меняющим транспортный каркас региона, станет строительство мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка с обходом Тольятти, по которому ведутся проектные работы.

Всего в стратегию включено 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности. При этом планируется, что перечень проектов будет пополняться.

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2016–2030 годы должен составить более 9 трлн рублей. Из них более 5,5 трлн — собственные средства, почти 3,5 трлн — привлеченные (1,6 трлн — кредиты и займы, 1 трлн — бюджетные средства, 170 млн — иностранные инвестиции).

Планируется, что лидером по инвестициям станет нефтехимический кластер — 41% от общего объема. За ним должны следовать логистика и коммуникации — 17,9%.

Из проектов, которые ранее широко не обсуждались в концепции заявлено развитие аэротрополиса на базе аэропорта "Курумоч". Его проработкой занимается областной минтранс и Корпорация развития Самарской области.

В стратегии также определены основные направления по развитию малого и среднего предпринимательства.

Важное место в стратегии отводится социальной политике, направленной на улучшение качества жизни населения. Это и демографическое развитие, и повышение материального благосостояния жителей, улучшение экологической ситуации, развитие системы образования, кадрового обеспечения, развитие системы здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, социальной защиты, развитие гражданского общества, обеспечение граждан доступным комфортным жильем, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Большое внимание уделяется развитию высшего и среднего профессионального образования.

В целях реализации стратегии будет подготовлен соответствующий план мероприятий.