У водозабора в Борском районе утонул 15-летний парень

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 15-летнего школьника в Борском районе.
По данным источника в правоохранительных органах, днем 12 июля он утонул, купаясь в реке Самара недалеко от старого водозабора, расположенного в паре километров от с. Борское.
Что стало причиной случившегося, пока не ясно. Уголовное дело на данный момент не возбуждено, гибель ребенка, вероятнее всего, была несчастным случаем.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.