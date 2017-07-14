У водозабора в Борском районе утонул 15-летний парень

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 15-летнего школьника в Борском районе.

По данным источника в правоохранительных органах, днем 12 июля он утонул, купаясь в реке Самара недалеко от старого водозабора, расположенного в паре километров от с. Борское.

Что стало причиной случившегося, пока не ясно. Уголовное дело на данный момент не возбуждено, гибель ребенка, вероятнее всего, была несчастным случаем.