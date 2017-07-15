Леонид Симановский: "Процедура возврата сумм излишне взысканных налогов может быть упрощена"

В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов и сокращение количества судебных споров. О вносимых в Налоговый кодекс изменениях рассказал один из его авторов, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

"Проект закона позволяет распространить досудебную процедуру обжалования на отказ налогового органа возвратить излишне взысканных сумм налогов, что позволит снизить количество судебных разбирательств в связи с этим и упростить процедуру возврата излишне взысканных налогов", — пояснил депутат. Судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога обременителен для налогоплательщика, поэтому его следует исключить, уверен он.

"Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трехлетнего срока и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет", — отметил Симановский.

В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае установления факта излишнего взыскания налога налоговый орган на основании такого заявления примет решение о возврате излишне взысканной суммы, а также начисленных на нее процентов.