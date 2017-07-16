По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в период с 17 по 18 июля, местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Чрезвычайное ведомство напоминает жителям губернии о необходимости быть предельно осторожными с огнем и дает рекомендации по правилам поведения в пожароопасный сезон.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- Пользоваться открытым огнем.
- Употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.
- Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал.
- Заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
- Оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.
- Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу.
- Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Что делать в зоне лесного пожара:
- Окунуться в ближайший водоем.
- Накрыться мокрой одеждой.
- Дышать через мокрый платок или смоченную одежду.
- Для преодоления нехватки кислорода пригнуться к земле.
- Не обгонять лесной пожар, а бежать вдоль фронта огня.
- Выходить из леса быстро и только в наветренную сторону.
В лесу, где возник пожар:
- Определить направление ветра и распространения огня.
- Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место.
- Выходить из леса быстро и только в наветренную сторону.
Правила безопасности при тушении небольшого пожара в лесу:
- Почувствовав запах дыма, определите, что и где горит.
- Отходите в безопасное место.
- Приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт.
- При небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей.
- Сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью.
6. Небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья.
- Не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
Правила выхода из зоны пожара:
- Определите, в какой стороне от вас находится огонь и куда дует ветер.
- Выходите из опасной зоны только вдоль фронта распространения пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.