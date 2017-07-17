Врачи самарской "скорой" спасали мужчину, упавшего с четвертого этажа

В пятницу, 14 июля, около 15:00, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Промышленности в Самаре упал и получил травмы 29-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму.