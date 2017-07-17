В Самаре спасали мужчину с множественными колото-резанными ранениями

В пятницу, 14 июля, около 23:00, по предварительным данным, в квартире по ул. Антонова-Овсеенко потребовалась помощь 65-летнему мужчине, получившему ножевые ранения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие по вызову врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли пострадавшего в лечебное учреждение.