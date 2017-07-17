После уличной драки в Промышленном районе Самары один человек погиб, двое оказались в больнице

В субботу, 15 июля, около 1:00, в больницу обратились три молодых человека с ножевыми ранениями. Самым тяжелым больным оказался 18-летний парень, у него диагностировали ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Его спасти не удалось.

По данным источника в правоохранительных органах, травмы все трое получили во время конфликта на ул. Ново-Вокзальной в районе пересечения с Томашевским тупиком. По подозрению в причастности к нанесению ножевых ранений на сегодня уже задержан 32-летний мужчина. О подозреваемом известно, что он нигде не работает и имеет судимость за воровство.

Мотивы конфликта, а также личности других возможных участников драки пока неизвестны.