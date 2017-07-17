На Ульяновском спуске к Волге спасали привезенного с острова мужчину с ножевым ранением

В воскресенье, 16 июля, около 4:00, по предварительным данным, в районе Ульяновского спуска к Волге понадобилась помощь раненному ножом мужчине, который был, предположительно, привезен на самарский берег с некоего острова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Мужчина находился, предположительно, в тяжелом состоянии. Для него вызвали "скорую". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.