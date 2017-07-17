На Ульяновском спуске к Волге спасали привезенного с острова мужчину с ножевым ранением

В воскресенье, 16 июля, около 4:00, по предварительным данным, в районе Ульяновского спуска к Волге понадобилась помощь раненному ножом мужчине, который был, предположительно, привезен на самарский берег с некоего острова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Мужчина находился, предположительно, в тяжелом состоянии. Для него вызвали "скорую". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.