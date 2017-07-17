В Самарский университет подали документы более 5 тыс. абитуриентов

В Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева подали документы 5100 абитуриентов, сообщает пресс-служба правительства области.
14 июля министр образования и науки региона Владимир Пылев посетил приемную комиссию и вместе с ректором Самарского университета Евгением Шахматовым ознакомился с ходом и промежуточными результатами приемной кампании.
"В этом году Самарский университет только на бюджетные места примет 2531 абитуриента, — рассказал Пылев. — Кроме того, еще 85 абитуриентов смогут безвозмездно учиться на платных местах — за счет средств Самарской области. В 2017 году правительство региона выделило университету квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных, а также естественно-научных направлений. И среди этих 85 дополнительных мест средний балл уже превышает 80".
Региональные власти уверены, что высокобалльники, которые подавали документы на поступление в вузы Москвы, взвесят свои возможности еще раз и выберут для получения высшего образования университеты Самарской области. По словам министра, в этом году в губернии восемь двухсотбалльных результатов и это рекордное количество для региона.
"Один двухсотбалльник в числе первых подал документы в Самарский университет — он учился в Самарском международном аэрокосмическом лицее и набрал 298 баллов по трем предметам", — привел пример Владимир Пылев.
В целом на сегодняшний день о желании учиться в Самарском университете заявили 5,1 тыс. абитуриентов, из них более одной тысячи выпускников окончили школу с отличием. Около 800 молодых людей приехали поступать в Самарский университет из других субъектов РФ.
Также Владимир Пылев сказал, что власти рассчитывают на то, что в этом году в регион приедет много абитуриентов из-за рубежа и к этому есть все предпосылки. О желании учиться в Самарском университете на данный момент заявили 239 иностранцев.
Последние комментарии
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!