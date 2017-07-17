В Самаре найден труп 54-летней предпринимательницы с травмами головы

В субботу, 15 июля, около полудня, в квартире на ул. Олимпийской в Самаре был обнаружен труп 54-летней Елены Абуталиповой с раной на затылке и гематомой под глазом.

Тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. В 2005 г. женщина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и занималась розничной торговлей продуктами питания. Накануне она отмечала юбилей старшего сына. В связи с произошедшим ведется проверка, оперативные службы устанавливают подробности случившегося.