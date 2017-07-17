Самарский театр оперы и балета впервые сыграет на сцене Мариинского театра

Труппа Самарского театра оперы и балета 21 ноября впервые выступит на сцене Мариинского театра.
Событие стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя-директора театра Валерия Гергиева выступить со спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда" в рамках абонемента "Шостакович".
У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 1960-х гг. на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно эта редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля была приурочена к 110-летию композитора, чья судьба неразрывно связана с Куйбышевом.
Постановка "Леди Макбет Мценского уезда" в режиссуре Георгия Исаакяна и музыкальном прочтении Александра Анисимова в этом году была представлена в Москве. В 2016 году спектакль стал соискателем на главную театральную премию страны — национальную театральную премию "Золотая маска" в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". И в феврале 2017 года театр выступил в Москве на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.
Рассказывая о концепции спектакля, режиссер-постановщик, Георгий Исаакян отметил: "Это спектакль о силе чувств, вышедших из-под контроля. Здесь показан не только распад дома, но и распад личности. Один из смысловых пластов этой оперы — вырождение".
Александр Анисимов, дирижер-постановщик, говорит, что в случае с "Леди Макбет Мценского уезда" был уверен в том, что театр "выбрал правильную цель": "Эта цель была выбрана еще когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения".
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.