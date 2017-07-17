Самарский театр оперы и балета впервые сыграет на сцене Мариинского театра

Труппа Самарского театра оперы и балета 21 ноября впервые выступит на сцене Мариинского театра.

Событие стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя-директора театра Валерия Гергиева выступить со спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда" в рамках абонемента "Шостакович".

У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 1960-х гг. на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно эта редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля была приурочена к 110-летию композитора, чья судьба неразрывно связана с Куйбышевом.

Постановка "Леди Макбет Мценского уезда" в режиссуре Георгия Исаакяна и музыкальном прочтении Александра Анисимова в этом году была представлена в Москве. В 2016 году спектакль стал соискателем на главную театральную премию страны — национальную театральную премию "Золотая маска" в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". И в феврале 2017 года театр выступил в Москве на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.

Рассказывая о концепции спектакля, режиссер-постановщик, Георгий Исаакян отметил: "Это спектакль о силе чувств, вышедших из-под контроля. Здесь показан не только распад дома, но и распад личности. Один из смысловых пластов этой оперы — вырождение".

Александр Анисимов, дирижер-постановщик, говорит, что в случае с "Леди Макбет Мценского уезда" был уверен в том, что театр "выбрал правильную цель": "Эта цель была выбрана еще когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения".