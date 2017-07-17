В понедельник, 17 июля, в Москве полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич провел рабочую встречу с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором и председателем совета директоров тольяттинского автогиганта Сергеем Скворцовым.

Стороны обсудили перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.

Открывая совещание, Михаил Бабич дал положительную оценку деятельности нового руководства предприятия. Обращаясь к Николя Мору и Сергею Скворцову, Михаил Бабич выразил уверенность в продолжении дальнейшего конструктивного сотрудничества.

Он отметил, что задача аппарата полпреда президента сегодня — помочь наладить эффективную систему взаимодействия между ведущим российским производителем легковых автомобилей и отечественными поставщиками.

Михаил Бабич подвел итоги выполнения ранее достигнутых договоренностей: АвтоВАЗом ежеквартально проводятся конференции с поставщиками автокомпонентов. Уже состоялись три подобных мероприятия. Общение дает возможность наладить обратную связь, довести и разъяснить требования автозавода к поставщикам, услышать их проблемы и предложения по улучшению совместной работы.

Кроме того, автогигант перешел к практике долгосрочных контрактов. В настоящее время 114 договоров, а это более 52% от всех контрактов с конца 2016 года, заключены на срок свыше трех лет.

По мнению Михаила Бабича, переход на долгосрочные контракты создает условия комплектаторам для эффективного выстраивания бизнеса, планирования технического перевооружения производства и освоения новых технологий.

В ходе совещания было отмечено, что одна из основных задач для АвтоВАЗа в современных экономических условиях — максимальное использование возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей и сохранение компетенций по разработке новых моделей.

В целях выполнения этой задачи создана совместная рабочая группа с участием представителей автогиганта, аппарата полномочного представителя, правительства Самарской области, регионального кластера автомобильной промышленности, предприятий-поставщиков автокомпонентов.

Результатом ее деятельности является разработанная "дорожная карта" по использованию потенциала предприятий Самарской области при локализации производства автомобилей, в которую вошли 62 поставщика.

В настоящее время на ее основе разработаны 24 индивидуальных "дорожных карты", в результате реализации которых у комплектаторов появится возможность расширить номенклатуру поставляемых на завод автокомпонентов.

"Мы считаем, что такая конкретная работа позволила создать хорошие заделы для успешной деятельности АвтоВАЗа и его поставщиков в 2017 году. Предприятию удалось переломить негативную тенденцию по снижению объемов продаж и по результатам первого полугодия реализовано на 12,8% автомобилей больше аналогичного периода прошлого года, при этом в июне рост составил порядка 23,2%, в результате чего автопроизводителю удалось удержать 20-процентную долю российского автомобильного рынка", — отметил полномочный представитель.

Михаил Бабич также обратил внимание на деятельность научно-технического центра автогиганта, который доказал свою способность производить перспективные модели автомобилей: разработка новых Lada Vesta (на собственной платформе) и Lada X-Ray (на платформе B0), объем продаж которых демонстрирует уверенный рост.

Полпред президента еще раз подчеркнул необходимость сохранения инженерно-конструкторского ядра АвтоВАЗа, налаживания тесного взаимодействия и кооперации с российскими производителями автокомпонентов и соблюдения интересов трудового коллектива завода.

Было отмечено, что АвтоВАЗ проводит мероприятия по оптимизации численности персонала. Высвобождаемых при этом работников планируется трудоустроить в других организациях Тольятти, а также в создаваемом на заводе индустриальном парке. При этом государство окажет финансовую поддержку в переподготовке кадров и создании рабочих мест.

Председатель совета директоров ПАО "АвтоВАЗ" Сергей Скворцов обратил внимание на развитие партнерских отношений между акционерами завода: "Сегодня компания Renault (Рено) является глобальным стратегическим партнером завода в сфере автобизнеса и играет важную роль в рекапитализации, чтобы АвтоВАЗ максимально быстро переломил негативную финансовую ситуацию, начал приносить прибыль, и бренд Lada сохранил лидирующие позиции на российском рынке".

Николя Мор в свою очередь поблагодарил государство за эффективные меры поддержки автомобильного рынка. Президент ПАО "АвтоВАЗ" охарактеризовал текущий статус по финансовому состоянию предприятия, локализации и социальной обстановке на заводе.

Участники встречи в Москве обсудили результаты деятельности рабочей группы, проблемные вопросы, решение которых требует поддержки со стороны аппарата полномочного представителя и правительства Самарской области, а также дальнейшие направления по повышению эффективности взаимодействия между АвтоВАЗом и комплектаторами в целях увеличения уровня локализации автомобилей и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции.