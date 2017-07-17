Самарский гребец Илья Штокалов стал бронзовым призером чемпионата Европы

В Пловдиве (Болгария) с 14 по 16 июля прошел чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие спортсмены из 36 стран. В составе сборной РФ бронзовую медаль завоевал самарский гребец Илья Штокалов.

В каноэ-четверке на дистанции 1000 м российская команда, за которую выступал Илья Штокалов, заняла третье место. Вторыми стали немцы, "золото" у поляков. В каноэ-одиночке в заезде на 500 м Штокалов показал четвертый результат, сообщает министерство спорта Самарской области.