Самарский гребец Илья Штокалов стал бронзовым призером чемпионата Европы

В Пловдиве (Болгария) с 14 по 16 июля прошел чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие спортсмены из 36 стран. В составе сборной РФ бронзовую медаль завоевал самарский гребец Илья Штокалов.
В каноэ-четверке на дистанции 1000 м российская команда, за которую выступал Илья Штокалов, заняла третье место. Вторыми стали немцы, "золото" у поляков.
В каноэ-одиночке в заезде на 500 м Штокалов показал четвертый результат, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!