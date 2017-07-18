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Общество

Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сызранского летчика-космонавта Михаила Корниенко орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Фото: Архив «ВН»

Награда присуждена космонавту "за мужество и высокий профессионализм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции", говорится в релизе.

Напомним, что Михаил Корниенко совершил два космических полета общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиций выполнил два выхода в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала сызранца годным к дальнейшему участию в космических полетах.

В мае текущего года Владимир Путин также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени еще одному уроженцу Самарской области — инструктору-космонавту — испытателю, командиру отряда космонавтов "НИИ Центр подготовки космонавтов" Олегу Кононенко.

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