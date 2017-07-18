Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сызранского летчика-космонавта Михаила Корниенко орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
Награда присуждена космонавту "за мужество и высокий профессионализм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции", говорится в релизе.
Напомним, что Михаил Корниенко совершил два космических полета общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиций выполнил два выхода в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала сызранца годным к дальнейшему участию в космических полетах.
В мае текущего года Владимир Путин также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени еще одному уроженцу Самарской области — инструктору-космонавту — испытателю, командиру отряда космонавтов "НИИ Центр подготовки космонавтов" Олегу Кононенко.
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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?