В Самаре расстреляли директора агентства недвижимости

Вечером 17 июля в помещении агентства недвижимости на ул. Ново-Садовой в Самаре раздались выстрелы. Мужчина, личность которого пока не установлена, из травматического пистолета выстрелил в грудь директору фирмы.

По данным источника в правоохранительных органах, Рустам Х. был госпитализирован с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки. О его состоянии на данный момент пока не сообщается. Личность преступника устанавливается, уголовное дело еще не возбудили.