В связи со смертью 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство" в связи со смертью 18-летнего парня на ул. Ново-Вокзальной.
Напомним, около 1:00 15 июля после конфликта на ул. Ново-Вокзальной в больницу попали трое молодых людей с ножевыми ранениями. Самые тяжелые травмы были у 18-летний парня. В медучреждении он скончался от ножевых ранений грудной клетки и брюшной полости.
По данным областного ГУ МВД России, на ул. Ново-Вокзальной у молодого самарца произошла словесная перепалка с одним из прохожих. Во время возникшей драки оппонент достал нож и ударил им потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Приметы подозреваемого полицейские выяснили у очевидцев произошедшего.
По подозрению в нападении задержали 32-летнего безработного мужчину, ранее судимого за воровство.
Как сообщает областной полицейский главк, подозреваемый не стал отрицать вину и признался в содеянном.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?