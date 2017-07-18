В Тольятти разгорелся скандал после вынесения приговора за групповое изнасилование

В Тольятти двух подростков осудили за изнасилование 12-летней девочки, но их родственники и адвокаты категорически не согласны с таким решением суда.

Жертве на момент преступления было всего 12 лет. Все случилось после обычной "вписки" молодежи. С десяток подростков 15-17 лет собрались на квартире у друга в Комсомольском районе. Одна из девушек пришла с 12-летней подругой. Все вместе веселились, пили спиртное, младшая из подростков быстро опьянела, а когда "запахло" интимом, ее подруга предупредила молодых людей, что перед ними — 12-летний ребенок.

Она попыталась увести свою подопечную, но друзья вытолкали старшую девушку из квартиры и захлопнули прямо перед ее носом дверь. Чуть позже хозяин квартиры, зная, что скоро вернутся взрослые, друзей попросил уйти, после чего 12-летнюю девочку вынесли из квартиры в бесчувственном состоянии.

Вместо того, чтобы позвонить родственникам ребенка и попросить ее забрать, компания молодых людей стала обсуждать, что можно было бы сделать с "телом". Пофантазировав, молодежь постепенно разошлась по домам. Остались трое: девочка, Ратибор Г. и Илья С.

По версии следствия, они договорились между собой оттащить девочку в заброшенное здание неподалеку и там изнасиловать. Сказано — сделано. Вот только в самый разгар "веселья" вдруг появились двое взрослых мужчин, которые и помогли поймать подозреваемых.

4 июля Комсомольский районный суд Тольятти признал обоих подозреваемых виновными по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ — то есть в изнасиловании девочки, не достигшей 12 лет, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы — максимум для тех, кто на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Илью С. в итоге приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Ратибора Г. — к шести годам воспитательной колонии. Кроме того, в качестве морального ущерба с них должны взыскать в общей сложности 390 тыс. рублей.

Адвокаты и родители Ратибора уверяют: он ни в чем не виноват. "Девочку он не насиловал, а обстоятельства уголовного дела не столь однозначны и прозрачны — заявили сотрудники адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин и Сергей Хальченко. — Доказательств виновности молодого человека недостаточно, а имеющиеся слишком уж сомнительны. Все попытки защиты разобраться в произошедшем, провести исследования, повторные допросы, допросить потерпевшую, были оставлены судом без удовлетворения, а приобщенные заключения специалистов полиграфолога и психолога-лингвиста, согласно которым Ратибор не совершал полового акта с потерпевшей, остались без внимания. Для проверки просили суд самостоятельно назначить эти исследования, но также получили отказ. Генетическая экспертиза не нашла следов половых контактов между потерпевшей и кем-либо из подсудимых. По нашему мнению, лишь после этого с подачи следователей свидетели "вспомнили" подробности, "утопившие" ребят, а Илья неожиданно дал признательные показания. Польза такого поведения заключается в признании судом факта содействия расследованию, получении смягчающего обстоятельства и меньшего срока. Обратная сторона медали — тюремный срок невиновному лицу. В суде же Илья и угодные свидетели путались и не могли вспомнить, как было дело".

"Дело действительно необычное, — согласился прокомментировать ситуацию старший помощник прокурора Комсомольского района Юрий Шевчук, — молодых людей в момент совершения преступления застали свидетели".

Именно их показания и легли в основу уголовного дела: муж с женой видели, как девочку вытаскивают из подъезда, слышали весь разговор компании молодых людей и после того, как двое парней понесли ребенка в сторону заброшенного здания, они вызвали полицию, подхватили своего друга и отправились спасать ребенка. На месте они видели обоих молодых людей со спущенными штанами и одного из них практически в момент совершения преступления. И это, по словам свидетелей, был как раз Ратибор.

Что касается отсутствия биологических следов молодых людей на девочке, то эксперты в суде объяснили это отсутствием на ней одежды: мол, собрать достаточное количество образцов было проблематично. Однако, по словам Шевчука, эксперты высказались однозначно относительно самого полового акта: он был.

Что касается полиграфа, то, по словам гособвинителя, это исследование не учли, потому что специалист не просто прокомментировал показания приборов, а вышел за пределы своих специальных познаний, заявив, что молодой человек не совершал преступления. То есть вместо суда дал юридическую оценку факту, не изучив доказательную базу полностью.

Как бы то ни было, защита молодых людей собирается продолжать борьбу. Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор суда, теперь в обстоятельствах произошедшего разбираться будет Самарский областной суд.