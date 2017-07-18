Психически нездорового самарца подозревают в убийстве матери

В понедельник, 17 июля, в Кировском районе сотрудники регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела задушенной самарской предпринимательницы.

Напомним, накануне в квартире на ул. Олимпийской был обнаружен труп хозяйки жилья с травмами головы. Судебно-медицинский эксперт установил, что причиной смерти стала механическая асфиксия.

По версии правоохранителей, женщину задушил сын, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является инвалидом 2-й группы.