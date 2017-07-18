Жителя Шигонского района обвиняют в жестоком убийстве женщины, которую он хотел обокрасть

Зампрокурора области А. Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Шигонского района, которого подозревали в убийстве женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина хотел завладеть имуществом жительницы с. Тайдаково и незаконно проник в ее дом. Услышав, что хозяйка жилища вернулась, он спрятался за дверью комнаты и достал принесенный с собой нож. Когда жертва вошла, мужчина нанес ножом не менее 31 удара ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После убийства злоумышленник похитил мобильник стоимостью 1150 рублей.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.



