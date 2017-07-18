ХК ЦСК ВВС начнут чемпионат ВХЛ домашним матчем с "Барсами"

Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь Чемпионата ВХЛ 2017/2018.
Согласно этому документу самарские "летчики" откроют сезон домашним матчем в ЛДС "Кристалл" 9 сентября 2017 года. Первым соперником ЦСК ВВС в Чемпионате ВХЛ станет казанский "Барс", сообщает официальный сайт клуба.
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