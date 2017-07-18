ХК "Лада" подписал контракты с юниорами

Хоккейный клуб "Лада" подписал первые профессиональные контракты сроком на три года с выпускниками тольяттинской ДЮСШ.

Новичками клуба стали: вратарь Михаил Исаев; защитники - Аяз Габдрахманов, Андрей Колягин, Игорь Усманов; нападающие - Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Павел Гришин, Милан Зинатуллин, Семен Кизимов, Егор Плаксин, Максим Цыбин. Так же контракт подписан с воспитанником самарской школы хоккея защитником Егором Добродумом, сообщает официальный сайт клуба.