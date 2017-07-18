ХК "Лада" подписал контракты с юниорами

Хоккейный клуб "Лада" подписал первые профессиональные контракты сроком на три года с выпускниками тольяттинской ДЮСШ.
Новичками клуба стали: вратарь Михаил Исаев; защитники - Аяз Габдрахманов, Андрей Колягин, Игорь Усманов; нападающие - Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Павел Гришин, Милан Зинатуллин, Семен Кизимов, Егор Плаксин, Максим Цыбин.
Так же контракт подписан с воспитанником самарской школы хоккея защитником Егором Добродумом, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы