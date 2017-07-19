Тело подростка извлечено из Волги напротив ул. Декабристов в Сызрани

Во вторник, 18 июля, около 18:40 в акватории Волги напротив ул. Декабристов в Сызрани проведены поиск и извлечение из воды тела 17-летнего подростка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

В операции по извлечению тела участвовали три сотрудника поисково-спасательной службы