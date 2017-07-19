В Самаре за убийство несостоявшегося собутыльника мужчину отправили в колонию особого режима

В Октябрьском районном суде вынесли приговор трем подозреваемым в убийстве Юрия Х. и краже из его квартиры.

Напомним, по версии следствия Игорь Старухин, Виктор Пудовкин и Владимир Рябов 26 июля 2016 г. явились домой к Юрию Х., а тот снабдил их деньгами и продуктами, но пьянствовать вместе отказался.

Когда после застолья Старухин и Пудовкин заснули, Рябов отправился на разборки к Юрию, убил его, а потом запустил проснувшихся собутыльников в квартиру, откуда они вынесли строительные инструменты и сдали их в ближайший ломбард. Старухин и Пудовкин после задержания сразу рассказали, как было дело и сообщили о своих подозрениях относительно Рябова. Последний свою вину полностью отрицал.

По словам помощника прокурора Октябрьского района Снежанны Карташовой, в деле было множество улик против Рябова, в том числе записи с камер видеонаблюдения как внутри дома, так и у подъезда, плюс квитанция из ломбарда с его паспортными данными.

Суд Октябрьского района в итоге всех троих признал виновными в тех преступлениях, в которых их обвиняли.

Владимира Рябова приговорили к 11 годам колонии особого режима, Виктора Пудовкина осудили на два года и два месяца колонии строгого режима, а Игорю Старухину дали полтора года условно с испытательным сроком два года.

Это решение было принято с недовольством и осужденные написали жалобу. 4 августа уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.