В Самаре за убийство несостоявшегося собутыльника мужчину отправили в колонию особого режима

В Октябрьском районном суде вынесли приговор трем подозреваемым в убийстве Юрия Х. и краже из его квартиры.
Напомним, по версии следствия Игорь Старухин, Виктор Пудовкин и Владимир Рябов 26 июля 2016 г. явились домой к Юрию Х., а тот снабдил их деньгами и продуктами, но пьянствовать вместе отказался.
Когда после застолья Старухин и Пудовкин заснули, Рябов отправился на разборки к Юрию, убил его, а потом запустил проснувшихся собутыльников в квартиру, откуда они вынесли строительные инструменты и сдали их в ближайший ломбард. Старухин и Пудовкин после задержания сразу рассказали, как было дело и сообщили о своих подозрениях относительно Рябова. Последний свою вину полностью отрицал.
По словам помощника прокурора Октябрьского района Снежанны Карташовой, в деле было множество улик против Рябова, в том числе записи с камер видеонаблюдения как внутри дома, так и у подъезда, плюс квитанция из ломбарда с его паспортными данными.
Суд Октябрьского района в итоге всех троих признал виновными в тех преступлениях, в которых их обвиняли.
Владимира Рябова приговорили к 11 годам колонии особого режима, Виктора Пудовкина осудили на два года и два месяца колонии строгого режима, а Игорю Старухину дали полтора года условно с испытательным сроком два года.
Это решение было принято с недовольством и осужденные написали жалобу. 4 августа уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.