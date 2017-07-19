16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московский "Спартак" взял в аренду 17-летнего защитника "Лады" В своей первой игре "Олимпиец" и "Крылья" сыграли вничью - 0:0 Стали известны стартовые составы на матч "Крылья Советов" - "Олимпиец" "Крылья Советов" отправились в Дзержинск на первую выездную игру сезона "Крылья Советов" оштрафованы КДК за пиротехнику и нахождение на поле посторонних лиц

Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к игре с "Авангардом"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

"Крылья Советов" начали подготовку к следующей игре — в субботу, 22 июля, "Крыльям" предстоит принять дома курский "Авангард". Утреннее занятие самарцы провели в тренажерном зале, а вечером тренировались на втором поле стадиона "Металлург".

Вечернее занятие длилось более часа и, несмотря на уже довольно позднее время, проходило под жарким солнцем. Однако команда нагрузки перенесла спокойно. Стоит отметить, что к игре с "Авангардом" готовятся все игроки, находящиеся в заявке.

Матч 3 тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" — "Авангард" состоится в субботу, 22 июля, на стадионе "Металлург". Начало в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

kfn mkk 29 мая 2017 13:12 СМИ: Вадим Скрипченко покинет "Крылья Советов"

зря!

Аристарх Андреев 15 марта 2017 08:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 08:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 13:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 18:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Фото на сайте

В своей первой игре "Олимпиец" и "Крылья" сыграли вничью - 0:0

В своей первой игре "Олимпиец" и "Крылья" сыграли вничью - 0:0

"Крылья" начали сезон с победы над "Лучом-Энергией"

"Крылья" начали сезон с победы над "Лучом-Энергией"

Самара была презентована международным СМИ в медиацентре Кубка Конфедераций

Самара была презентована международным СМИ в медиацентре Кубка Конфедераций

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6