"Крылья Советов" начали подготовку к игре с "Авангардом"

"Крылья Советов" начали подготовку к следующей игре — в субботу, 22 июля, "Крыльям" предстоит принять дома курский "Авангард". Утреннее занятие самарцы провели в тренажерном зале, а вечером тренировались на втором поле стадиона "Металлург".

Вечернее занятие длилось более часа и, несмотря на уже довольно позднее время, проходило под жарким солнцем. Однако команда нагрузки перенесла спокойно. Стоит отметить, что к игре с "Авангардом" готовятся все игроки, находящиеся в заявке.

Матч 3 тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" — "Авангард" состоится в субботу, 22 июля, на стадионе "Металлург". Начало в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.