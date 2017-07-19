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Музеи и выставки Культура

В галерее "Вавилон" откроется выставка Ольги Абраменковой

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской галерее "Вавилон" 20 июля в 18:00 откроется персональная выставка работ художницы Ольги Абраменковой "Время пленэра".

Творчество Ольги Абраменковой хорошо знакомо самарским коллекционерам и любителям живописи. Ее работы всегда узнаваемы благодаря высокому профессионализму, благородному серебристому колориту и неповторимой технике воплощения увиденного. Ее живопись всегда чувственна и поэтична.

Весной и осенью природа обновляет свои краски, восхищая глаза художника, жадно хватающего взглядом прекрасные сюжеты. Именно этому периоду творчества и посвящена выставка, представляющая работы двух выездных пленэров с группой самарских и пензенских художников в Крым осенью 2016 года и весной 2017 года. Основное место пребывания — Гурзуф, Дом творчества им. К. Коровина.

Этюдные работы проходили в живописнейшем уголке Гурзуфа возле дачи Чехова, где художники допускались в уникальные места, к самой даче, куда пускают не всех посетителей. Интересной была работа в музее им. Пушкина с прекрасным ландшафтом, с уникальными платанами и кипарисами. Поразил и запомнился Симеиз, также облюбованное художниками место с грациозной горой Дивой в окружении скал, горой "Кошка".
Выставка дополнена цветочными композициями.

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