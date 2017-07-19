По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ "Неверовские"

В Верховном суде Татарстана начался судебный процесс по обвинению 48-летнего тольяттинца Игоря Никитенко в убийстве, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений — пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, один из лидеров преступной группировки, действовавшей в Тольятти и контролировавшей предприятие по продаже лома черного металла, решил устранить конкурента, проживавшего в Татарстане.

В прокуратуре сообщили, что для этого лидер группировки разработал план преступления, привлек Игоря Никитенко, еще двух мужчин и распределил между ними роли.

Вечером 14 сентября 2006 г. недалеко от автостоянки напротив дома № 58 на ул. П. Лумумбы в Казани, двое киллеров из самодельного пистолета расстреляли потерпевшего, после чего скрылись в автомобиле, за рулем которого, по мнению следствия, был Никитенко.

По данным прокуратуры Татарстана, в 2013 г. организатора преступления убили в Тольятти. Остальные соучастники скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

Это преступление получило большой общественный резонанс. СМИ сообщали, что от рук киллеров погиб соучредитель казанского ООО "Русмет" Юрий Малышев. Вечером он поставил свой Lexus на стоянку и направился к дому. Киллер стрелял из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ-76, который потом бросил рядом с телом. Бизнесмен получил несколько ранений в грудь и скончался на месте.

Основной версией убийства в СМИ называли деятельность Малышева на посту коммерческого директора "Русмета". Компания занимается поставкой изделий из металла и является дилером многих крупных металлургических предприятий, в том числе ОАО "Татметалл".

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах Татарстана, по версии следствия, организатором убийства бизнесмена считается один из бригадиров ОПГ "Неверовские" Игорь Тырлышкин, который действовал под началом лидера ОПГ Сергея Неверова (Невер). Игорь Тырлышкин был убит в Тольятти в 2013 году. А Сергей Неверов находится сейчас в розыске по подозрению в причастности к ряду преступлений.