16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ "Неверовские" В Самаре за убийство несостоявшегося собутыльника мужчину отправили в колонию особого режима Отставного полковника ГРУ и московского адвоката осудили за предложение передать взятку судье ВС РФ Вынесен приговор водителю, избившему мужчину за замечание о неправильной парковке В Тольятти разгорелся скандал после вынесения приговора за групповое изнасилование

Суды Происшествия

По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ "Неверовские"

КАЗАНЬ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 140
Версия для печати

В Верховном суде Татарстана начался судебный процесс по обвинению 48-летнего тольяттинца Игоря Никитенко в убийстве, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений — пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, один из лидеров преступной группировки, действовавшей в Тольятти и контролировавшей предприятие по продаже лома черного металла, решил устранить конкурента, проживавшего в Татарстане.

В прокуратуре сообщили, что для этого лидер группировки разработал план преступления, привлек Игоря Никитенко, еще двух мужчин и распределил между ними роли.

Вечером 14 сентября 2006 г. недалеко от автостоянки напротив дома № 58 на ул. П. Лумумбы в Казани, двое киллеров из самодельного пистолета расстреляли потерпевшего, после чего скрылись в автомобиле, за рулем которого, по мнению следствия, был Никитенко.

По данным прокуратуры Татарстана, в 2013 г. организатора преступления убили в Тольятти. Остальные соучастники скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

Это преступление получило большой общественный резонанс. СМИ сообщали, что от рук киллеров погиб соучредитель казанского ООО "Русмет" Юрий Малышев. Вечером он поставил свой Lexus на стоянку и направился к дому. Киллер стрелял из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ-76, который потом бросил рядом с телом. Бизнесмен получил несколько ранений в грудь и скончался на месте.

Основной версией убийства в СМИ называли деятельность Малышева на посту коммерческого директора "Русмета". Компания занимается поставкой изделий из металла и является дилером многих крупных металлургических предприятий, в том числе ОАО "Татметалл".

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах Татарстана, по версии следствия, организатором убийства бизнесмена считается один из бригадиров ОПГ "Неверовские" Игорь Тырлышкин, который действовал под началом лидера ОПГ Сергея Неверова (Невер). Игорь Тырлышкин был убит в Тольятти в 2013 году. А Сергей Неверов находится сейчас в розыске по подозрению в причастности к ряду преступлений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6