Михаил Бабич: Правительство РФ и администрация президента следят за соблюдением соцгарантий на АвтоВАЗе

В среду, 19 июля, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал ситуацию на АвтоВАЗе и сообщения о грядущих сокращениях на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО.

Напомним, 17 июля в Москве Михаил Бабич провел рабочую встречу с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором и председателем совета директоров тольяттинского автогиганта Сергеем Скворцовым. Стороны обсудили перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.

Михаил Бабич подчеркнул, что власти активно участвуют в организации взаимодействия между российскими производителями автокомпонентов и тольяттинским предприятием.

"В последние годы ситуация на АвтоВАЗе была крайне сложной. По итогам 2015 года убыток предприятия составлял почти 66 млрд рублей. В 2016 году он немного снизился — до 40 млрд рублей. С 2010 по 2016 годы произошло значительное снижение численности персонала, что внесло дополнительную социальную напряженность и в Самарской области, и в других регионах, где расположены предприятия-комплектаторы", — сказал Михаил Бабич.

Полпред отметил: ситуация на АвтоВАЗе как в связи с экономической ситуацией, так и в связи с социальной обстановкой — в центре внимания власти.

"В первом полугодии 2017 года появилась положительная тенденция: на 13% вырос объем продаж. Но главный вопрос, который нас волнует — взаимодействие отечественных предприятий, которые производят комплектующие. Это рабочие места, технологии, компетенции. Мы настойчиво продолжаем организовывать взаимодействие между АвтоВАЗом и этими предприятиями, и могу сказать, уровень взаимодействия значительно повысился. Количество отечественных поставщиков АвтоВАЗа растет с каждым полугодием", — отметил Михаил Бабич.

Также полпред президента в ПФО сообщил, что правительство и администрация президента продолжают следить за соблюдением социальных гарантий по отношению к сотрудникам АвтоВАЗа.

"Есть сокращения, которые заявляет АвтоВАЗ как экономически обоснованные, но для нас очень важно, чтобы эти процедуры были сопряжены с исполнением социальных гарантий. Сейчас в Тольятти идет активная работа по созданию индустриального парка. Если люди найдут возможность и дальше работать для АвтоВАЗа, они не будут сокращены и уволены, а получат высокооплачиваемые рабочие места в этом парке. Сейчас там работают почти 800 человек. Емкость его может достичь 5-6 тыс. человек. Речь о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые будут работать на АвтоВАЗе, но главное — люди ничего не потеряют. Мы говорим не об увольнении, а о переходе в новое качество. Социальный пакет, безусловно, будет соблюден", — отметил полпред.

Было отмечено, что с сентября по июль АвтоВАЗ направил 1,2 млрд рублей на компенсации и соцвыплаты сотрудникам, которые уходили на пенсию или проходили переобучение, чтобы получить новую профессию.

"Такая практика будет продолжена, поддержку окажет и правительство РФ, соответствующее постановление уже находится в высокой стадии готовности, — заверил Михаил Бабич. — Главное, чтобы люди не волновались: и правительство, и администрация президента внимательно следят за обстановкой в Тольятти, на АвтоВАЗе и смежных предприятиях, чтобы все гарантии были соблюдены", — сказал Михаил Бабич.