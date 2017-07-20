Областной арбитраж может возглавить Олег Лихоманенко

Арбитражный суд Самарской области может возглавить председатель судебного состава самарского арбитража Олег Лихоманенко, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на источники. По их словам, кандидатура Лихоманенко уже практически прошла согласование на нужных уровнях, и ему осталось получить рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Получить комментарии самого Олега Лихоманенко по этому поводу изданию не удалось.

Напомним, кресло председателя самарского арбитража официально пустует с мая 2015 г., когда своего поста лишился 34-летний москвич Дмитрий Плешков, снятый с авиарейса "Москва-Самара" якобы в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Спустя несколько месяцев коллегия судей предложила на вакантный пост заместителя председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан Максима Бобылева, однако он не получил согласования в администрации президента.

В повторном конкурсе участвовал председатель 11-го арбитражного апелляционного суда Александр Ефанов. Он был рекомендован на этот пост ВККС, но неожиданно взял самоотвод.