В Кинель-Черкассах начинают подготовку коммунальной инфраструктуры для жилой застройки

Администрация Кинель-Черкасского района ищет подрядчика, который выполнит первый этап строительства коммунальной инфраструктуры для жилой застройки в районе Водозабора №2 в райцентре, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет провести работы на объектах водоснабжения, канализации, а также обустроить автомобильные дороги, устроить электроснабжение и наружное электроосвещение улиц Кинель-Черкасс до 1 декабря 2018 года. На это из областного и районного бюджетов выделено 111,6 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 8 августа, итоги подведут 14 августа.