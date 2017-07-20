В связи с махинациями в УК "Васко" возбуждено уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "УК "Васко" по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в 2010 г. УК "Васко" заключила с ОАО "ПТС" договор на теплоснабжение. При этом управляющая компания, имея на счетах более 48 млн руб., оплаченных населением, не перечислила их ресурсоснабжающей организации.