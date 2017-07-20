Тольяттинский велосипедист Илья Гутенев выиграл "золото" Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) проходят XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях принимают участие 334 спортсмена, из них 15 — из Самарской области. Золотую медаль Игр завоевал тольяттинский велосипедист Илья Гутенев.
В спринте на 1000 метров Илья Гутенев успешно преодолел все отборочные этапы и вышел в финал. В споре за золотую медаль тольяттинский спортсмен дважды был быстрее в заездах c соперником из Китая, став победителем соревнований. На предыдущих летних Сурдлимпийских играх 2013 года Гутенев в той же дисциплине выиграл "серебро".
В Сурдлимпийских летних играх — 2017 выступают более 3000 участников из 97 стран. Будут разыграны 216 комплектов наград по 21 виду спорта, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!