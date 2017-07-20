Тольяттинский велосипедист Илья Гутенев выиграл "золото" Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) проходят XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях принимают участие 334 спортсмена, из них 15 — из Самарской области. Золотую медаль Игр завоевал тольяттинский велосипедист Илья Гутенев.

В спринте на 1000 метров Илья Гутенев успешно преодолел все отборочные этапы и вышел в финал. В споре за золотую медаль тольяттинский спортсмен дважды был быстрее в заездах c соперником из Китая, став победителем соревнований. На предыдущих летних Сурдлимпийских играх 2013 года Гутенев в той же дисциплине выиграл "серебро".

В Сурдлимпийских летних играх — 2017 выступают более 3000 участников из 97 стран. Будут разыграны 216 комплектов наград по 21 виду спорта, сообщает министерство спорта Самарской области.