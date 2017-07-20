Тольяттинская легкоатлетка Софья Палкина допущена к участию в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о допуске еще восьми российских легкоатлетов до выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Среди них — тольяттинская метательница молота Софья Палкина.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

Всего на данный момент к участию допущены 49 российских спортсменов, сообщает министерство спорта Самарской области.